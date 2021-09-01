Фарерские острова — Израиль. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Фарерские острова»: Гуннар Нильсен, Гилли Ролантссон, Одмар Феро, Сонни Наттестад, Рене Йонсен, Сольви Ватнхамар, Гуннар Ватнхамар, Якуп Бископстё Андреасен, Брандур Хендрикссон, Мейнхард Ольсен, Клеминт Ольсен.

«Израиль»: Мунас Даббур, Эран Захави, Нир Биттон, Манор Соломон, Бибрас Натхо, Дор Перец, Эйтан Тиби, Sun Menachem, Орель Дгани, Элазар Даса, Офир Марсиано.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фарерские острова» — «Израиль». Коэффициент ставки — 2.03.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Израиль» со счетом 0:1. Матч между командами «Фарерские острова» и «Израиль» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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