Фарерские острова — Израиль. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

Составы команд:
«Фарерские острова»: Гуннар Нильсен, Гилли Ролантссон, Одмар Феро, Сонни Наттестад, Рене Йонсен, Сольви Ватнхамар, Гуннар Ватнхамар, Якуп Бископстё Андреасен, Брандур Хендрикссон, Мейнхард Ольсен, Клеминт Ольсен.
«Израиль»: Мунас Даббур, Эран Захави, Нир Биттон, Манор Соломон, Бибрас Натхо, Дор Перец, Эйтан Тиби, Sun Menachem, Орель Дгани, Элазар Даса, Офир Марсиано.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фарерские острова» — «Израиль». Коэффициент ставки — 2.03.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Израиль» со счетом 0:1. Матч между командами «Фарерские острова» и «Израиль» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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