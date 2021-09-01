Фарерские острова сыграют на своем поле с Израилем в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. Фарерские острова — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Фарерских островов

Эта сборная всегда имела статус футбольного карлика. Правда, уже давненько с фарерцами никому не приходится гладко.

По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Фарерских островов всего один пункт. Причем набран он был в выездной встрече с Молдавией (1:1).

В минувшем туре квалификации Фарерские острова уступили шотландцам. В воротах фарерцев побывало четыре безответных мяча.

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С Израилем фарерская сборная пересекалась дважды. Причем обе встречи завершились в пользу израильтян.

Сборная Израиля

Нынешний отборочный цикл сборная Израиля начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 3 место с 4 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды успешным. На выезде израильтяне разгромили молдаван (1:4).

По именам состав сборной Израиля смотрится куда мощнее, чем у оппонента. Наверняка преимущество в классе команда постарается реализовать как можно быстрее.

В отличной форме пребывает Манор Соломон. Отлично смотрится и лидер сборной Эран Захави, забивающий за свой клуб в чемпионате Нидерландов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.48, на ничью за 4.48, а на Фарерские острова — за 8.00.

Фарерцы по всем статьям выглядят явным аутсайдером данного противостояния.

Израильтяне наверняка постараются не только добыть три очка, но и сделать это как можно оперативнее .

В пользу гостей говорят их более высокий класс и реальные шансы побороться за выход на чемпионат мира. Наши прогноз и ставка — Победа Израиля в 1 тайме с коэффициентом 2.03.