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    Израиль сразу обескуражит фарерцев?

    Фарерские острова — Израиль. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Израиль
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    Эран Захави
    Фарерские острова сыграют на своем поле с Израилем в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. Фарерские острова — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Фарерских островов

    Эта сборная всегда имела статус футбольного карлика. Правда, уже давненько с фарерцами никому не приходится гладко.

    По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Фарерских островов всего один пункт. Причем набран он был в выездной встрече с Молдавией (1:1).

    В минувшем туре квалификации Фарерские острова уступили шотландцам. В воротах фарерцев побывало четыре безответных мяча.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С Израилем фарерская сборная пересекалась дважды. Причем обе встречи завершились в пользу израильтян.

    Сборная Израиля

    Нынешний отборочный цикл сборная Израиля начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 3 место с 4 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды успешным. На выезде израильтяне разгромили молдаван (1:4).

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  • 24/08/2021

    • По именам состав сборной Израиля смотрится куда мощнее, чем у оппонента. Наверняка преимущество в классе команда постарается реализовать как можно быстрее.

    В отличной форме пребывает Манор Соломон. Отлично смотрится и лидер сборной Эран Захави, забивающий за свой клуб в чемпионате Нидерландов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.48, на ничью за 4.48, а на Фарерские острова — за 8.00.

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    Фарерцы по всем статьям выглядят явным аутсайдером данного противостояния.

    Израильтяне наверняка постараются не только добыть три очка, но и сделать это как можно оперативнее.

    В пользу гостей говорят их более высокий класс и реальные шансы побороться за выход на чемпионат мира. Наши прогноз и ставка — Победа Израиля в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

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    Фарерские острова — Израиль: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Израиль сразу обескуражит фарерцев?
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