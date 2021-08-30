«Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

Ничья имени Менди. «Челси» в меньшинстве выстоял на «Энфилде»

Лондонский «Челси» со счетом 1:1 сыграл на выезде вничью с «Ливерпулем» в матче 3-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было