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    «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Вильярреалом»

    «Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 52-й минуте открыли гости — отличился Ману Тригерос. Спустя 4 минуты Луис Суарес с передачи Анхеля Корреа сравнял счет.

    А на 74-й минуте голландский нападающий гостей Арно Груневелд вывел «Вильярреал» вперед.

    Уже на 6-й компенсированной минуте автогол алжирского защитника «подводников» Айсса Манди спас «матрасников» от поражения.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Вильярреал 1:2
    Голы: 0:1 Ману Тригерос (52'), 1:1 Луис Суарес (56'), 1:2 Arnaut Danjuma (74') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес (Ренан Лоди, 88'), Марио Эрмосо (Жоффрей Кондогбиа, 80'), Коке, Киран Триппьер, Маркос Льоренте, Тома Лемар (Матеус Кунья, 80'), Янник Карраско (Родриго Де Пауль, 70'), Луис Суарес (Сауль Ньигес, 70'), Анхель Корреа Вильярреал: Булайе Диа (Франсис Коклен, 63'), Херар Морено, Альберто Морено (Альфонсо Педраса, 63'), Этьен Капу, Ману Тригерос, Йереми Пино (Марио Гаспар, 80'), Первис Эступинан (Arnaut Danjuma, 63'), Айсса Манди, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Херонимо Рульи Предупреждения: Diego Simeone (16'), Анхель Корреа (28'), Тома Лемар (45'), Луис Суарес (60'), Херар Морено (62')

    «Атлетико» находится на 5-м месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» занимает 11-ю строчку.

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