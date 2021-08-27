«Верона» — «Интер»: счет матча 1:3, обзор голов

Миланскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу.

Счет в матче на 15-й минуте открыли хозяева — отличился Иван Илич. Миланцы отыгрались в начале второго тайма благодаря голу аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.

А в концовке матча дубль оформил еще один аргентинец — хавбек Хоакин Корреа, который дебютировал в составе «нерадзурри».

Футбол. Италия. Серия А Верона — Интер 1:3 Голы: 1:0 Иван Илич (15'), 1:1 Лаутаро Мартинес (47'), 1:2 Хоакин Корреа (83') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни (Павел Давидович, 75'), Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини (Nicolo Casale, 53'), Марко Давиде Фараони (Бошко Шутало, 75'), Мартин Онгла (Адриен Тамез, 75'), Иван Илич, Дарко Лазович, Маттео Канчелльери (Кевин Ласанья, 62'), Маттиа Цаканьи, Антонин Барак Интер: Эдин Джеко (Стефано Сенси, 87'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 74'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 66'), Хакан Чалханоглу (Матиас Весино, 87'), Марсело Брозович (Артуро Видаль, 66'), Николо Барелла, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Джанджакомо Маньяни (28'), Лаутаро Мартинес (57'), Марсело Брозович (64'), Адриен Тамез (88')

«Интер» идет на первой строчке в турнирной таблице Серии А, «Верона» — 19-я.