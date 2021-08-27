Гвардиола отреагировал на возможный переход Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити»заявил, чтосам должен решить, где будет играть.

Ранее стало известно о том, что португалец намерен покинуть «Ювентус».

«Я не могу сказать многого. За три-четыре дня до закрытия трансферного окна может произойти что угодно.

С моей точки зрения, есть небольшое количество игроков, в том числе Роналду и Месси, которые могут решать, где они хотят играть. У них ведущая роль в переговорах.

Сейчас я доволен составом. Криштиану сам примет решение, где он хочет выступать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.