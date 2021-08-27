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    Гвардиола отреагировал на возможный переход Роналду

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что Криштиану Роналду сам должен решить, где будет играть.

    Пеп Гвардиола
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    Пеп Гвардиола

    Ранее стало известно о том, что португалец намерен покинуть «Ювентус».

    «Я не могу сказать многого. За три-четыре дня до закрытия трансферного окна может произойти что угодно.

    С моей точки зрения, есть небольшое количество игроков, в том числе Роналду и Месси, которые могут решать, где они хотят играть. У них ведущая роль в переговорах.

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    • Сейчас я доволен составом. Криштиану сам примет решение, где он хочет выступать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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