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    Сантуш: В матче с Бельгией надо выиграть, а не показать красивый футбол

    Футбол Сборная Португалии Португалия Сборная Бельгии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от противостояния с Бельгией в 1/8 финала Евро-2020.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    Встреча пройдет 27 июня на арене «Ла-Картуха» в Севилье и начнется в 22:00 мск.

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    «Думаю, они сыграют в три полузащитника, причем де Брейне будет располагаться выше всех. Венгрия играла более глубоко, ища свой шанс в контратаке.

    Когда у них три игрока в полузащите, Лукаку достается роль "столба", а Мертенс и Карраско работают на флангах. Все трое — очень мобильные игроки.

    Нам нужно хорошо защищаться, играть на таком же уровне, как против Франции и Венгрии.

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    • Когда мяч у нас, мы хорошо создаем моменты. Португалия может забивать и создавать возможности. Бельгийцы регулярно забивают и играют легко.

    У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы.

    Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол.

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    • Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и убежден, что мы будем лучше.

    Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-то изменения, то лишь потому, что мы хотим сыграть определенным образом.

    Мы меняемся не только из-за соперников — это обычно делают небольшие команды. Команда отдыхала четыре дня, сегодня у нас будет заключительная тренировка.

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    Мы не знаем, что будет дальше. Так что завтра решим, кто будет играть», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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