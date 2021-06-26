Италия — Австрия: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Италии и Австрии.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Италии. Коэффициент на ее победу — 1.62, на успех Австрии —8.80, на ничью — 4.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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