Защитник сборной Уэльса: Мы отдадим все силы в матче с Данией и добьемся победы

Защитник сборной Уэльсаподелился впечатлениями от своего первого крупного турнира

Валлийцы пробились в плей-офф со второго места в группе А. В 1/8 финала они сыграют со сборной Дании.

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«Помню, как еще мальчишкой в школе смотрел Евро-2016. Наша задача, в первую очередь для молодежи, добиться того же, что Уэльс в 2016 году, а то и большего.

Мы все с нетерпением ждем матча с Данией. Это сильная команда с первоклассными футболистами, но у нас самих есть сильные игроки. Мы отдадим все силы и, надеюсь, добьемся победы.

Мы изучим, как датчане играют, по какой схеме, как действуют отдельные игроки. Если нам удастся воплотить эти знания на деле, то у нас будут хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

В этой команде невероятная атмосфера и синергия, что способствует хорошим результатам», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.