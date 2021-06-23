Швеция — Польша. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (23.06.2021)

В 19:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Швеция»: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Александер Исак, Робин Куайсон.

«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Гжегож Крыховяк, Кароль Свидерский, Матеуш Клих, Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк, Тымотеуш Пухач, Роберт Левандовски.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Польша». Коэффициент ставки — 2.21.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Польша» со счетом 0:1. Матч между командами «Швеция» и «Польша» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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