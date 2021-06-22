Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020

Определились первые пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Уэльс — Дания

Италия — Австрия.

Оба матча пройдут 26 июня.

Сборная Уэльса заняла второе место в группе A. Дания финишировала на втором месте в группе B. Сборная Италии стала победителем группы A. Австрийцы стали вторыми в группе C.

Календарь и таблица Евро-2020

Игра между сборными Италии и Австрии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победитель этого матча может сыграть в четвертьфинале Евро-2020 с лучшей командой группы B. То есть, потенциально в четвертьфинале Евро-2020 могут сыграть сборные Италии и Бельгии.