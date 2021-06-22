Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
  • 07:04
    • Сборная Аргентины обыграла Парагвай на Кубке Америки-2021
  • 04:36
    • Черчесов не стал уходить в отставку
  • 04:03
    • Уткин — Черчесову: Какой ты, к хренам, тренер
  • 06:50
    • Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020
  • 23:53
    • Бельгия завершила групповой этап Евро-2020 с тремя победами
    Все новости спорта

    Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Австрии Сборная Италии Футбол Италии Сборная Дании Сборная Уэльса Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Определились первые пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

    Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020

    Уэльс — Дания
    Италия — Австрия    .

    Оба матча пройдут 26 июня.

    Сборная Уэльса заняла второе место в группе A. Дания финишировала на втором месте в группе B. Сборная Италии стала победителем группы A. Австрийцы стали вторыми в группе C.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Игра между сборными Италии и Австрии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победитель этого матча может сыграть в четвертьфинале Евро-2020 с лучшей командой группы B. То есть, потенциально в четвертьфинале Евро-2020 могут сыграть сборные Италии и Бельгии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?
  • Хорватия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эквадор — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры