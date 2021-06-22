Дзюба: Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение

Нападающий сборной Россииотреагировал на поражение в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение. Оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается. Мы вместе выигрываем и проигрываем — игроки, прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали, — ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть.

Зобнин извинился, мы пытались ему помочь, он боец. Когда мы гол забили, был шанс, мы пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров. Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы. Не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад. Любим искать себе приключения», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата Европы.