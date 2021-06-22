Тренер сборной Швеции: Знаем, как играет Польша, Левандовский — это что-то особенное

Главный тренер сборной Швецииподелился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020 с командой Польши.

«Все игроки смогут выйти на поле. Я могу выбрать тех, кто необходим. Маттиас Сванберг пока не может играть, но все остальные вполне готовы к матчу.

Если вы посмотрите на нашу игру со Словакией, мы лучше двигались впереди, у нас было больше шансов. Польша — команда, которая очень хорошо опекает игроков 1 на 1, необходимо прессинговать их.

Испания просто отодвинула нас к воротам. Нам нужно постараться противостоять прессингу. Думаю, что Польша будет отлично готова к матчу. Они замечательная команда, матч будет тяжёлым.

Мы хотим выиграть, они хотят выиграть. Очко, которое мы заработали с Испанией — довольно важное. Но нам ещё предстоит пройти в следующую стадию. Если мы победим, у нас будет больше времени на отдых.

Поляки могут говорить и думать, что угодно. В матче против Словакии мы довольно много времени провели с мячом, особенно во втором тайме. Всё зависит от оппонента.

Если они считают, что мы хороши в защите и на контратаках, кто мы такие, чтобы запретить им думать так? Хорошо, что мы уже проходим в плей-офф. Надеюсь, что это просто придаст нам больше энергии.

От того, станем мы первыми или вторыми в группе, будет зависеть, с кем мы сыграем дальше. Всё равно постараемся выложиться по полной в матче с Польшей.

Знаем, как играет Польша, Левандовский — это что-то особенное. Нам нужно постоянно быть начеку. Мы не можем поставить только одного игрока опекать Левандовского, он удивительный футболист, с ним такое не работает.

Исак точно будет играть против Польши, но это не значит, что он выйдет на поле во всех следующих матчах.

Мы будем следить, а результатом параллельного матча, мне нужно будет иметь несколько планов на случай разных исходов», — заявил специалист «Матч ТВ».

Напомним, встреча между командами состоится 23 июня в 19:00 по московскому времени.