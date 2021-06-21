Лумб: Для Дании будет трагедией, если не удастся выйти в плей-офф

Бывший защитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча между сборнымив третьем туре группового этапа Евро-2020.

«У России абсолютно точно есть шансы, у вас неплохая команда, которая будет осознавать, что она играет за миллионы болельщиков. Тем более вас устраивает ничья, поэтому шансы точно есть. Мы понимаем, что Дании нужна только победа, поэтому стоит ждать агрессивного давления с первых минут. Да, мы играем дома и считаемся фаворитами, но, повторюсь, у вас неплохие шансы. Будет очень интересно.

Юссуф Поульсен сказал: "Если не побеждать Россию, то в плей-офф делать нечего". Я согласен с ним: если наша сборная не обыграет Россию, то ей действительно нечего делать в плей-офф. Это ни в коем случае не попытка принизить вашу команду, а констатация факта: если не выиграют у России, то не заслужат плей-офф. Это же работает и в обратную сторону: если ваша команда не проиграет, то заслужит участие в матчах на выбывание, а наша — нет. Вот и всё.

Для Дании будет трагедией, если не удастся выйти в плей-офф. Страна очень долго ждала этого турнира. У нас одна из лучших команд за последние годы, и будет огромным разочарованием, если она не выйдет из группы. Все в Дании очень ждут прохода. Понятно, что инцидент с Кристианом Эриксеном сильно повлиял на выступление, забрал много эмоций, но теперь всё позади и датчане просто хотят увидеть свою сборную в плей-офф», — приводит слова Лумба «Матч ТВ».

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.