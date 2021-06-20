Поульсен: Если не обыграем Россию, то не заслуживаем выхода в плей-офф

Юссуф Поульсен Фото: globallookpress.com
«Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.
Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.
Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», — цитирует Поульсена TV2.
Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.