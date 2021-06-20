Поульсен: Если не обыграем Россию, то не заслуживаем выхода в плей-офф

Нападающий сборной Данииподелился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против России.

«Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.

Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», — цитирует Поульсена TV2.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.