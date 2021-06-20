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    Поульсен: Если не обыграем Россию, то не заслуживаем выхода в плей-офф

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    Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против России.

    Юссуф Поульсен
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    Юссуф Поульсен

    «Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

    Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.

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    • Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», — цитирует Поульсена TV2.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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