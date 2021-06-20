Лаудруп: Сначала Дания обыграет Россию, а потом и Уэльс в 1/8 финала

Бывший футболист сборной Данииподелился ожиданиями от встречи св третьем туре группового этапа Евро-2020.

«Ни при каких обстоятельствах не могу представить, что Бельгия может не обыграть Финляндию, при всем уважении к финской команде. Даже если финны поменяют половину состава.

А это значит, что Дания должна обыграть Россию. Нам просто нужно победить. Если мы обыграем сборную России, то выйдем на второе место, я в этом не сомневаюсь.

Даже скажу, что в случае, если в 1/8 финала турнира нам достается Уэльс, мы и его обыграем», — приводит слова Лаудрупа BT.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.