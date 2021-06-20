Семин рассказал, за счет чего Россия может не проиграть Дании

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

«На вообще нечего ловить в Копенгагене? Ловить всегда есть что. Смотря как и чем ты будешь это делать, какие сети у тебя будут. Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее.

Наверное, основу тренеры выставят такую же или почти такую же, какая играла с Финляндией и моментами показывала достаточно неплохой футбол. Обычно тренеры выигрышный состав если и меняют, то минимально.

Наконец-то проявил себя Миранчук. Их связка креативных полузащитников с Головиным внесла хорошую струю в игру нашей команды. Мне вообще видится, что они, приезжая из хороших европейских клубов, в сборной должны быть лидерами. Им по 25 лет — самый футбольный возраст.

Конечно, это плюс, что нас устраивает ничья, потому что хотя бы есть второй вариант. Два из трех возможных исходов — наши. Другое дело, как ты это будешь воспринимать. Если станешь играть, только как бы не пропустить, — конечно, ничего не получится. Обязательно пропустишь и проиграешь.

Думаю, наши тренеры разберутся. Они же, в отличие от нас, видят на тренировках состояние игроков, знают все результаты тестов. Можно придумать великолепную тактику, дать суперустановку. Но если они не соответствуют объективным кондициям футболистов — без толку. Игроки должны, во-первых, гореть, во-вторых, быть готовы функционально. Без этого даже самая умная тактика не сработает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск.