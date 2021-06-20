Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оттило Фиоло и Петер ГулачиГерой дня: Оттило Фиоло
  • 07:06
    • Олейник проиграл Спиваку в со-главном бою UFC Vegas 29
  • 12:05
    • Марио Фернандес вернулся в общую группу сборной России перед игрой с Данией
  • 08:26
    • «Милуоки» выиграл серию против «Бруклина»
  • 23:55
    • Сборная Испании сыграла вничью с Польшей, Морено не забил пенальти
  • 20:53
    • Сборная Германии обыграла Португалию на Евро-2020
    Все новости спорта

    Семин рассказал, за счет чего Россия может не проиграть Дании

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «На вообще нечего ловить в Копенгагене? Ловить всегда есть что. Смотря как и чем ты будешь это делать, какие сети у тебя будут. Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее.

    Наверное, основу тренеры выставят такую же или почти такую же, какая играла с Финляндией и моментами показывала достаточно неплохой футбол. Обычно тренеры выигрышный состав если и меняют, то минимально.

    Наконец-то проявил себя Миранчук. Их связка креативных полузащитников с Головиным внесла хорошую струю в игру нашей команды. Мне вообще видится, что они, приезжая из хороших европейских клубов, в сборной должны быть лидерами. Им по 25 лет — самый футбольный возраст.

  • Что делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • Расклады группы B на Евро-2020 после победы Бельгии
  • 17/06/2021

    • Конечно, это плюс, что нас устраивает ничья, потому что хотя бы есть второй вариант. Два из трех возможных исходов — наши. Другое дело, как ты это будешь воспринимать. Если станешь играть, только как бы не пропустить, — конечно, ничего не получится. Обязательно пропустишь и проиграешь.

  • Матч Россия — Дания будет судить Клеман Тюрпен
  • Читайте по теме

    • Думаю, наши тренеры разберутся. Они же, в отличие от нас, видят на тренировках состояние игроков, знают все результаты тестов. Можно придумать великолепную тактику, дать суперустановку. Но если они не соответствуют объективным кондициям футболистов — без толку. Игроки должны, во-первых, гореть, во-вторых, быть готовы функционально. Без этого даже самая умная тактика не сработает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Украина и Австрия снова покажут результативный футбол
  • Украина — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Италия снова выиграет с разгромным счетом?
  • Италия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Порадуют ли турки голами на прощанье?
  • Швейцария — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Украина — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Италия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эмбер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Уругвай — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Чунцин Лянцзян Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры