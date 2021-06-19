Защитник сборной Уэльса: После 2016 года от нас ждут многого

Защитник сборной Уэльсав преддверии матча с Италией высказал мнение о задачах команды на Евро-2020.

В первых двух турах валлийцы сыграли вничью с Швейцарией (1:1) и обыграли Турцию (2:0). Итальянцы разгромили обоих соперников со счетом 3:0.

Все прогнозы на Евро-2020

«После 2016 года от нас ждут многого. Я не говорю, что мы повторим тот результат, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать это и подарить нашим болельщикам еще больше приятных воспоминаний», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Напомним, что на Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала, где уступила Португалии со счетом 0:2.