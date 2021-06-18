Хинтереггер: Мы не знали, что делать с мячом, когда доходили до голландской штрафной

Защитник сборной Австриипрокомментировал поражение от Голландии (0:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Голландцы несколько раз ставили нас в тупик. Мы не знали, что делать с мячом, когда доходили до их штрафной. Команда хорошо оборонялась.

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Я не могу сказать, что мы выложились неполностью, но этого недостаточно против команды с такими индивидуально сильными игроками.

Нам не хватило хладнокровия в нападении», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.