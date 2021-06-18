Хинтереггер: Мы не знали, что делать с мячом, когда доходили до голландской штрафной

Мартин Хинтереггер Фото: globallookpress.com
«Голландцы несколько раз ставили нас в тупик. Мы не знали, что делать с мячом, когда доходили до их штрафной. Команда хорошо оборонялась.
Я не могу сказать, что мы выложились неполностью, но этого недостаточно против команды с такими индивидуально сильными игроками.
Нам не хватило хладнокровия в нападении», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.
Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)
21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.