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    Украина — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (17.06.2021)

    «Украина» — «Северная Македония». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 16:00 в группе C чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч «Украина» — «Северная Македония».

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    Составы команд:

    «Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.

    «Северная Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Бобан Николов, Энис Барди, Стефан Спировски, Горан Пандев, Элиф Элмас.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Северная Македония» — «Украина» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Украина» и «Северная Македония» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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