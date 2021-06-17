Украина — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (17.06.2021)

В 16:00 в группе C чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.

«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Бобан Николов, Энис Барди, Стефан Спировски, Горан Пандев, Элиф Элмас.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Северная Македония» — «Украина» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Украина» и «Северная Македония» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.