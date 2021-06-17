Кьяер: Будем играть за Кристиана и за всю Данию

Капитан сборной Даниипрокомментировал предстоящее событие, в котором его команда встретится со сборной Бельгии.

«Это были очень особенные дни, когда футбол не был самой важной вещью. Шок, который останется частью меня, частью всех нас, навсегда. Единственное, что действительно важно и имеет значение — то, что с Кристианом все в порядке!

Я горжусь тем, как команда действовала, и как мы вместе выстояли в эти трудные времена. Я тронут и очень благодарен за всю поддержку.

Сегодня мы выйдем на поле против Бельгии с Кристианом в наших сердцах и мыслях. Это дает нам душевный покой, что позволяет нам сосредоточиться на игре в футбол.

Мы будем играть за Кристиана, и, как всегда, за всю Данию. Это самая большая мотивация для всех нас. Как всегда, мы сделаем все возможное», — написал Кьяер в своем Instagram.

Напомним, что матч Дания — Бельгия состоится 17 июня в 22:00 мск. Пока что Бельгия лидирует в группе B.