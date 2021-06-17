Кьяер: Будем играть за Кристиана и за всю Данию

«Это были очень особенные дни, когда футбол не был самой важной вещью. Шок, который останется частью меня, частью всех нас, навсегда. Единственное, что действительно важно и имеет значение — то, что с Кристианом все в порядке!
Я горжусь тем, как команда действовала, и как мы вместе выстояли в эти трудные времена. Я тронут и очень благодарен за всю поддержку.
Сегодня мы выйдем на поле против Бельгии с Кристианом в наших сердцах и мыслях. Это дает нам душевный покой, что позволяет нам сосредоточиться на игре в футбол.
Мы будем играть за Кристиана, и, как всегда, за всю Данию. Это самая большая мотивация для всех нас. Как всегда, мы сделаем все возможное», — написал Кьяер в своем Instagram.
Напомним, что матч Дания — Бельгия состоится 17 июня в 22:00 мск. Пока что Бельгия лидирует в группе B.