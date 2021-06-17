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    Кьяер: Будем играть за Кристиана и за всю Данию

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    Капитан сборной Дании Симон Кьяер прокомментировал предстоящее событие, в котором его команда встретится со сборной Бельгии.

    Симон Кьяер
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    Симон Кьяер

    «Это были очень особенные дни, когда футбол не был самой важной вещью. Шок, который останется частью меня, частью всех нас, навсегда. Единственное, что действительно важно и имеет значение — то, что с Кристианом все в порядке!

    Я горжусь тем, как команда действовала, и как мы вместе выстояли в эти трудные времена. Я тронут и очень благодарен за всю поддержку.

    Сегодня мы выйдем на поле против Бельгии с Кристианом в наших сердцах и мыслях. Это дает нам душевный покой, что позволяет нам сосредоточиться на игре в футбол.

    Мы будем играть за Кристиана, и, как всегда, за всю Данию. Это самая большая мотивация для всех нас. Как всегда, мы сделаем все возможное», — написал Кьяер в своем Instagram.

    Напомним, что матч Дания — Бельгия состоится 17 июня в 22:00 мск. Пока что Бельгия лидирует в группе B.

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