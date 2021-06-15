Шюллер: Это первый крупный турнир для Финляндии, и мы хотим выйти из группы

Полузащитник сборной Финляндииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Россией во 2-м туре чемпионата Европы.

Встреча группы В пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, начало матча в 16:00 мск.

«Мы до сих пор не можем забыть, что произошло в субботу, но в среду у нас новая игра. Она уже не за горами. Мы приехали сюда, чтобы сражаться за Финляндию.

Это первый крупный турнир для нашей страны, и мы хотим выйти из группы. Хотя мы все еще не можем отойти от субботних событий, пришло время подумать о России», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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В первом туре сборная России проиграла Бельгии (0:3), Финляндия победила Данию со счетом 1:0.

Напомним, что по ходу матча Дания — Финляндия у полузащитника датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце.

Игрок был реанимирован врачами прямо на футбольном поле и доставлен в больницу, его здоровью уже ничто не угрожает.