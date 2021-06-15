Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик Шик в матче с ШотландиейГерой дня: Патрик Шик
  • 16:09
    • Жирков покинул сборную России
  • 19:33
    • На Кубке Америки сдан 41 положительный тест на коронавирус
  • 18:05
    • Роналду сыграет против Венгрии с первых минут, Феликс остался в запасе
  • 17:05
    • Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22
  • 14:34
    • Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия
    Все новости спорта

    Шюллер: Это первый крупный турнир для Финляндии, и мы хотим выйти из группы

    Футбол Сборная Финляндии Сборная России Футбол России Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Финляндии Расмус Шюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией во 2-м туре чемпионата Европы.

    Расмус Шюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Шюллер

    Встреча группы В пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, начало матча в 16:00 мск.

  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
  • Сборная Бельгии разгромила со счетом 3:0 команду России в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 13/06/2021

    • «Мы до сих пор не можем забыть, что произошло в субботу, но в среду у нас новая игра. Она уже не за горами. Мы приехали сюда, чтобы сражаться за Финляндию.

    Это первый крупный турнир для нашей страны, и мы хотим выйти из группы. Хотя мы все еще не можем отойти от субботних событий, пришло время подумать о России», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В первом туре сборная России проиграла Бельгии (0:3), Финляндия победила Данию со счетом 1:0.

  • Кошмар в Дании: Эриксен был на волосок от смерти
  • У игрока сборной Дании прямо во время игры остановилось сердце
  • 13/06/2021

    • Напомним, что по ходу матча Дания — Финляндия у полузащитника датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце.

    Игрок был реанимирован врачами прямо на футбольном поле и доставлен в больницу, его здоровью уже ничто не угрожает.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Чемпион начнет с «сухой» победы
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры