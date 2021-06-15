Вратарь Венгрии: Мы надежно играли в обороне, пока не пропустили первый гол

Вратарь сборной Венгриипрокомментировал крупное поражение от Португалии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Мы надежно играли в обороне, пока не пропустили первый гол. Счет 3:0 не соответствует характеру игры.

Ничья стала бы серьезным достижением, а там и о победе можно было бы задуматься.

Мы знали, что они будут давить, и более-менее справились с этим. У нас были свои моменты. Если мы будем играть так же, с Францией возможно все», — сказал игрок в интервью M4 Sport.

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Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.