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    Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили на старте Кубка Америки

    Аргентина — Чили: счет матча 1:1, обзор голов

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    Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Кубка Америки со счетом 1:1.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Счет в матче открыли аргентинцы, на 33-й минуте отличился нападающий Лионель Месси, который отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом со штрафного.

    На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отбитого голкипером сборной Аргентины пенальти в исполнении Артуро Видаля.

    В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.

    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A
    Аргентина — Чили 1:1
    Голы: 1:0 Лионель Месси (33'), 1:1 Эдуардо Варгас (57') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лукас Мартинес, Николас Тальяфико, Gonzalo Montiel (Науэль Молина, 85'), Николас Отаменди, Леандро Даниэль Паредес (Эксекиэль Паласиос, 68'), Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо (Анхель Ди Мария, 67'), Лионель Месси, Николас Гонсалес (Хоакин Корреа, 81'), Лаутаро Мартинес (Серхио Агуэро, 81') Чили: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Гари Медель (Энсо Роко, 84'), Артуро Видаль (Tomas Alarcon Vergara, 85'), Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Jean Meneses (Пабло Гальдамес, 90'), Эдуардо Варгас (Cesar Pinares, 77'), Carlos Palacios (Бен Бреретон, 77') Предупреждения: Маурисио Исла (25'), Лукас Мартинес (30'), Эрик Пульгар (32'), Артуро Видаль (35'), Лаутаро Мартинес (62')

    Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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