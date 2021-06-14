Испания — Швеция: счет 0:0

Во втором матче квартета Е нулевой ничьей разошлись сборные

Команды набрали по одному очку. Швеция осталась второй, а Испания находится на третьей позиции.

Футбол. Евро-2020. Группа E Испания — Швеция 0:0 Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке (Фабиан, 87'), Родриго Эрнандес (Тьяго Алькантара, 66'), Педри, Альваро Мората (Пабло Сарабия, 66'), Ферран Торрес (Микель Оярсабаль, 74'), Даниэль Ольмо (Херар Морено, 74') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт, 75'), Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг (Пьер Бенгтссон, 84'), Кристофер Ольссон (Йенс-Люс Каюсте, 84'), Маркус Берг (Робин Куайсон, 68'), Александер Исак (Виктор Классон, 69') Предупреждение: Микаэль Лустиг (55')

Испания проведет свой следующий матч 19 июня в 22:00 мск. Она встретится с Польшей. Швеция сыграет со Словакией 18 июня в 16:00 мск.