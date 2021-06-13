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    Гол Стерлинга принес сборной Англии победу над Хорватией на Евро-2020

    Англия — Хорватия: счет матча 1:0, обзор гола

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    Сборная Англии одержала победу над командой Хорватии (1:0) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Быстрая атака прошла у англичан, Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную — Рахим Стерлинг опередил защитника, выскочил на ворота и пробил Ливаковича.

    Футбол. Евро-2020. Группа D
    Англия — Хорватия 1:0
    Гол: 1:0 Рахим Стерлинг (57') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Рахим Стерлинг (Доминик Калверт-Льюин, 90'), Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Филип Фоден (Маркус Рашфорд, 71'), Гарри Кейн (Джуд Беллингхэм, 82') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Дуйе Чалета-Цар, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Матео Ковачич (Марио Пашалич, 85'), Андрей Крамарич (Йосип Брекало, 70'), Лука Модрич, Марсело Брозович (Никола Влашич, 70'), Анте Ребич (Бруно Петкович, 78') Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (42'), Матео Ковачич (48'), Филип Фоден (64'), Марсело Брозович (66')

    Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

    Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.

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