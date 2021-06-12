Дания — Финляндия: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела поражение отв матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

В конце первого тайма матч был приостановлен из-за чрезвычайной медицинской ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Хавбек был доставлен в больницу, его состояние стабильно. После затянувшегося перерыва матч был возобновлен.

На 60-й минуте финны открыл счет в матче. После навеса на линию вратарской Йоэль Похьянпало головой по центру пробил — не выручил Шмейхель.

На 74-й минуте Поульсен упал в штрафной финнов и арбитр назначил пенальти. Однако Пьер-Эмиль Хёйбьерг пробил слабо — мяч пошёл в угол и его легко забрал в руки голкипер Градецки.

Футбол. Евро-2020. Группа B Дания — Финляндия 0:1 Гол: 0:1 Йоэль Похьянпало (59') Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер (Янник Вестергор, 63'), Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 76'), Томас Делейни (Андреас Корнелиус, 76'), Кристиан Эриксен (Матиас Йенсен, 43'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Jonas Wind (Andreas Skov Olsen, 63'), Юссуф Поульсен Финляндия: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Тим Спарв (Расмус Шуллер, 77'), Йере Уронен, Юкка Райтала (Лео Вяйсянен, 90'), Теэму Пукки (Йони Кауко, 77'), Йоэль Похьянпало (Маркус Форсс, 84') Предупреждения: Робин Лод (5'), Тим Спарв (51')

Финляндия с 3 очками возглавила группу В, Дания пока замыкает квартет.

Во втором туре финны 16 июня сыграют в Санкт-Петербурге с Россией, а Дания 17 июня примет Бельгию в Копенгагене.