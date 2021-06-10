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    Три игрока покинут расположение сборной России, заявка на Евро осталась без изменений

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    Заявка сборной России на чемпионат на Европы, обнародованная 2 июня, осталась без изменений.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    В пятницу расположение сборной покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев, которые продолжали тренироваться с командой, несмотря на то, что не попали в окончательный состав на Евро.

    «Сегодня перед вылетом сборной России в Санкт-Петербург расположение команды покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев.

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    • Таким образом, заявка сборной России на ЕВРО-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

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