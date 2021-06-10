Три игрока покинут расположение сборной России, заявка на Евро осталась без изменений

Заявка сборнойна чемпионат на Европы, обнародованная 2 июня, осталась без изменений.

В пятницу расположение сборной покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев, которые продолжали тренироваться с командой, несмотря на то, что не попали в окончательный состав на Евро.

«Сегодня перед вылетом сборной России в Санкт-Петербург расположение команды покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев.

Таким образом, заявка сборной России на ЕВРО-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.