Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоахим ЛёвГермания на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти
  • 09:37
    • Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки
  • 08:10
    • В сборной Испании обнаружили еще один случай заражения коронавирусом
  • 11:02
    • «Зенит» снова попытается купить у ЦСКА Влашича
  • 10:38
    • «Барселона» планирует продать восемь игроков
  • 09:10
    • «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой», «Клипперс» уступили «Юте»
    Все новости спорта

    Черчесов: Хейт? Время сейчас такое, что поделаешь

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Мы живем не в замкнутом пространстве. Абстрагироваться от всего, думаю, невозможно. Но возможно другое — оградить себя на этот период от лишней информации, которая может помешать подготовке к турниру. Рекомендуем футболистам поступить именно таким образом.

    Журналисты, эксперты, блогеры не должны их отвлекать от основного занятия. При этом у нас к игрокам абсолютно полное доверие, никто ни за кем не следит и тем более не отбирает телефоны.

    Национальная сборная России всегда находится в зоне повышенного внимания, мы помним чемпионат мира и две абсолютно разные ситуации — до него и после.

    Что касается меня, я тоже стараюсь читать и смотреть минимум из того, что есть. В основном самое важное и значимое по соперникам. Себя мы и так хорошо изучили.

    Не думаю, что хейт для меня служит элементом мотивации. Мотивируют меня задачи, желание показать хорошие результаты. А хейт? Время сейчас такое, что поделаешь.

  • 20 причин смотреть Евро-2020
  • Сборная России, последнее Евро для Роналду, группа смерти, возвращение Италии и не только
  • Вчера

    • Я абсолютно понимаю, что болельщики всегда ждут только побед. И мы тоже их хотим добиваться. Делаем для этого все возможное. Но все-таки это спорт, где всегда есть победитель и побежденный. Многие звезды уехали три года назад с чемпионата мира раньше нас, хотя мечтали о трофее. Поэтому стараемся реально оценивать свой уровень и ставить для себя максимальные задачи», — приводит слова Черчесова Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Португалия команду Израиля в Лиссабоне?
  • Португалия — Израиль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • У Джоковича снова будут проблемы в матче с итальянцем?
  • Джокович — Берреттини. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Способна ли Украина выиграть группу C?
  • Группа C на Евро-2020. Прогноз и ставки
  • 1.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джокович — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.33
  • Прогноз на матч Группа C на Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2021 в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эстония — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры