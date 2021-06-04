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    Сборная Бразилии может отказаться от участия в домашнем Кубке Америки

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    Сборная Бразилии по футболу может отказаться от участия в домашнем Кубке Америки, который должен стартовать 13 июня. Об этом сообщает портал Globoesporte.

    Неймар
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    Отмечается, что футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы, не хотят участвовать в Кубке Америки-2021. Этот вопрос обсуждался на встрече руководства Бразильской конфедерации футбола (CBF) с футболистами и тренерским штабом.

    «У нас есть четкое мнение на этот счет и мы донесли его до президента CBF. Но пока мы не станем его обнародовать», — заявил на пресс-конференции главный тренер бразильцев Тите.

    Напомним, турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

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