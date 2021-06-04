Аргентина — Чили. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.06.2021)

В 03:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Аргентина»: Лукас Мартинес, Хуан Фойт, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Лукас Окампос, Лаутаро Мартинес.

«Чили»: Eugenio Mena, Маурисио Исла, Гари Медель, Пабло Гальдамес, Эрик Пульгар, Алексис Санчес, Jean Meneses, Эдуардо Варгас.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Аргентина» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Чили» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Аргентина» и «Чили» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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