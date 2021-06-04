Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — РоссияНи уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского Серхио АгуэроЧто принесет Агуэро «Барселоне» Россия — БелоруссияПобеда на классе. Россияне разгромили Белоруссию в режиме энергосбережения
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 13:33
    • Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 12:50
    • Киевское «Динамо» продлило контракт с Луческу
  • 12:40
    • «Барселона» сообщила о переходе защитника «Бетиса»
  • 12:03
    • СМИ: Рамос просит игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты
  • 11:41
    • В УЕФА подтвердили, что Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020
  • 11:06
    • В сборной Хорватии подтвердили участие Олича в подготовке команды к Евро-2020
    Все новости спорта

    Поединок обещает быть нерезультативным

    Аргентина — Чили. Прогноз и ставка (к. 1.91) на футбол, отбор к ЧМ-2022, 4 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Чили Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Аргентина — Чили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    В пятницу, 4 июня, в 5-м туре квалификационного цикла к чемпионату мира в зоне Южная Америка сборная Аргентины в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре» примет команду Чили. Начало — в 03:00 по мск. Аргентина — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина

    Аргентинцы неплохо стартовали в данном отборочном турнире, набрав в трех встречах десять баллов, с которыми находятся на второй позиции в турнирной таблице.

    Начали текущую компанию «альбиселеста» с двух выигрышей подряд, где с минимальными результатами поочередно разобрались с Эквадором 1:0 дома и с Боливией 2:1 на выезде.

    В третьем туре квалификации к Мундиалю сборная Аргентины потеряла первые очки, расписав мировую в родных стенах с Парагваем, сыграв 1:1, после чего она обыграла в гостях Перу со счетом 2:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    К данному поединку Аргентина подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой добилась семи викторий и четыре матча свела вничью, не забив за весь этот период только в одном случае.

    Чили

    Сборная Чили в текущей квалификационной компании к чемпионату мира заработала только четыре пункта, позволяющие ей находится на шестой позиции в турнирной таблице.

    «Ля Роха» стартовала в этом турнире с выездного фиаско от сборной Уругвая со счетом 1:2, затем она поделила очки на своей территории с Колумбией, сыграв вничью 2:2.

  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
  • Реакция спортивных СМИ на ничью Польши и России в товарищеском матче
  • Сегодня

    • И только в третьем туре чилийцы добыли первую викторию в отборе, переиграв в родных стенах команду Перу со счетом 2:0. В четвертом игровом дне они проиграли в гостях Венесуэле 1:2.

    В этом календарном году сборная Чили успела провести одну игру, обыграв в ней в конце марта в домашней встрече Боливию со счетом 2:1.

    Если брать в учет только основное время, то чилийцы не могут одолеть аргентинцев в девяти последних матчах, шесть раз проиграв при трех мировых. Одна из ничьих была в последней очной игре 0:0 в товарняке.

    Прогноз и ставка на Аргентина — Чили

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.57.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию Чили дают — 6.00, ничья оценена — в 4.30.

    Зачастую очные противостояния этих сборных проходят с малым количеством забитых мячей. Не исключено, что и данная встреча будет носить низовой характер, учитывая длительных простой обоих коллективов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Хачанов — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Циципас — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Бузарнеску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Белоруссия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Румыния — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34     Томас Тухель
  • Мастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
    • 14:10 30/05/2021
    Аргентина — Чили: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.06.2021. Прогнозы на футбол. Поединок обещает быть нерезультативным
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры