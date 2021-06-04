В пятницу, 4 июня, в 5-м туре квалификационного цикла к чемпионату мира в зоне Южная Америка сборная Аргентины в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре» примет команду Чили. Начало — в 03:00 по мск. Аргентина — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентинцы неплохо стартовали в данном отборочном турнире, набрав в трех встречах десять баллов, с которыми находятся на второй позиции в турнирной таблице.

Начали текущую компанию «альбиселеста» с двух выигрышей подряд, где с минимальными результатами поочередно разобрались с Эквадором 1:0 дома и с Боливией 2:1 на выезде.

В третьем туре квалификации к Мундиалю сборная Аргентины потеряла первые очки, расписав мировую в родных стенах с Парагваем, сыграв 1:1, после чего она обыграла в гостях Перу со счетом 2:0.

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К данному поединку Аргентина подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой добилась семи викторий и четыре матча свела вничью, не забив за весь этот период только в одном случае.

Чили

Сборная Чили в текущей квалификационной компании к чемпионату мира заработала только четыре пункта, позволяющие ей находится на шестой позиции в турнирной таблице.

«Ля Роха» стартовала в этом турнире с выездного фиаско от сборной Уругвая со счетом 1:2, затем она поделила очки на своей территории с Колумбией, сыграв вничью 2:2.

И только в третьем туре чилийцы добыли первую викторию в отборе, переиграв в родных стенах команду Перу со счетом 2:0. В четвертом игровом дне они проиграли в гостях Венесуэле 1:2.

В этом календарном году сборная Чили успела провести одну игру, обыграв в ней в конце марта в домашней встрече Боливию со счетом 2:1.

Если брать в учет только основное время, то чилийцы не могут одолеть аргентинцев в девяти последних матчах, шесть раз проиграв при трех мировых. Одна из ничьих была в последней очной игре 0:0 в товарняке.

Прогноз и ставка на Аргентина — Чили

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.57.

На викторию Чили дают — 6.00, ничья оценена — в 4.30.

Зачастую очные противостояния этих сборных проходят с малым количеством забитых мячей. Не исключено, что и данная встреча будет носить низовой характер, учитывая длительных простой обоих коллективов.