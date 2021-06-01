Польша — Россия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в контрольном матче, прошедшем во Вроцлаве.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли поляки. Шверчок получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол.

На 21-й минуте россияне отыгрались. После длинного заброса на дальнюю штангу Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание — Фабиански не выручил.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Польша — Россия 1:1 Голы: 1:0 Якуб Шверчок (4'), 1:1 Вячеслав Караваев (21') Польша: Лукаш Фабиански, Kamil Piatkowski (Ян Беднарек, 47'), Томаш Кендзёра (Бартош Берешиньски, 56'), Гжегож Крыховяк, Кароль Свидерский (Якуб Модер, 67'), Матеуш Клих (Kacper Kozlowski, 70'), Пшемыслав Франковский (Кароль Линетти, 80'), Dawid Kownacki (Камиль Юзвяк, 56'), Якуб Шверчок, Михал Хелик, Тымотеуш Пухач Россия: Антон Шунин (Матвей Сафонов, 63'), Вячеслав Караваев, Андрей Семёнов (Игорь Дивеев, 46'), Магомед Оздоев (Максим Мухин, 57'), Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук (Рифат Жемалетдинов, 63'), Александр Головин, Артём Дзюба (Антон Заболотный, 67'), Далер Кузяев (Юрий Жирков, 67')

5 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве контрольный матч против Болгарии.