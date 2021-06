Де Брюйне, Салах и Кейн претендуют на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала имена восьми претендентов на звание лучшего игрока сезона.

В список номинантов вошли Кевин де Брюйне и Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).

Ранее Рубен Диаш был признал лучшим игроком минувшего чемпионата Англии по версии журналистов.

Напомним, победителем АПЛ стал «Манчестер Сити». Первое место в списке лучших снайперов и ассистентов чемпионата занял форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Ранее WhoScored представил символическую сборную АПЛ по итогам сезона.

🏆 Kevin De Bruyne

🏆 Ruben Dias

🔴 Bruno Fernandes

🦁 Jack Grealish

⚪️ Harry Kane

🔵 Mason Mount

🔴 Mohamed Salah

⚒ Tomas Soucek

Voting is now open for your @EASPORTSFIFA Player of the Season ➡️ https://t.co/EMrat4qWRn#PLAwards pic.twitter.com/JTjLv8hRtr