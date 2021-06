АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Английская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона.

В этом году на награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал победителем АПЛ. «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте.

«Лидс» после возвращения в АПЛ занял девятое место. «Вест Хэм» Мойеса стал шестым, а «Лестер» Роджерса — пятым.

Напомним, ранее АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона.

