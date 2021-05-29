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    Тухель: Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором его команды сыграет против «Манчестер Сити».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Играть против Пепа всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом.

    Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на "Уэмбли" и в Манчестере.

    Это не я против него, это не теннис. Завтра "Сити" сыграет совсем по-другому, но мы знаем, как быть смелыми и отважными, когда это необходимо.

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    • Футбол изменился, игроки — тоже. В бундеслиге много молодых англичан, так что я представлял себе их уровень.

    Я рад располагать этими парнями, они играют в самом конкурентоспособном чемпионате в Европе, и это благотворно влияет на их менталитет. Мы рассчитываем на них, доверяем, это важная часть нашей команды.

    Мы прекрасно понимаем, что "Манчестер Сити" — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.

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    Мы всегда отрабатываем пенальти. Можем ли мы смоделировать, как все будет завтра? Нет. Но мы можем научиться выигрывать серии пенальти.

    [В финале Лиги Европы] серия пенальти получилась просто фантастической, если говорить о качестве ударов. Мы определили, кто будет бить у нас. Но мы пока не знаем, кто выйдет на поле в конце матча.

    Мы провели вместе шесть матчей в Лиге чемпионов. Фрэнк [Лэмпард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь.

    Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим.

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    • Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

    Это не обычная неделя. У всех разные чувства, но идет обратный отсчет до очень-очень важного матча. Это захватывающе! Это очень сложная неделя как физически, так и морально.

    Но сегодня мы немного расслабились, хорошо провели время в отеле. Давайте оставаться теми, кто мы есть. Мы — сильная команда и искренне верим в то, что пытаемся делать», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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