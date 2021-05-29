Тухель: Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором его команды сыграет против

«Играть против Пепа всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом.

Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на "Уэмбли" и в Манчестере.

Это не я против него, это не теннис. Завтра "Сити" сыграет совсем по-другому, но мы знаем, как быть смелыми и отважными, когда это необходимо.

Футбол изменился, игроки — тоже. В бундеслиге много молодых англичан, так что я представлял себе их уровень.

Я рад располагать этими парнями, они играют в самом конкурентоспособном чемпионате в Европе, и это благотворно влияет на их менталитет. Мы рассчитываем на них, доверяем, это важная часть нашей команды.

Мы прекрасно понимаем, что "Манчестер Сити" — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.

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Мы всегда отрабатываем пенальти. Можем ли мы смоделировать, как все будет завтра? Нет. Но мы можем научиться выигрывать серии пенальти.

[В финале Лиги Европы] серия пенальти получилась просто фантастической, если говорить о качестве ударов. Мы определили, кто будет бить у нас. Но мы пока не знаем, кто выйдет на поле в конце матча.

Мы провели вместе шесть матчей в Лиге чемпионов. Фрэнк [Лэмпард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь.

Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим.

Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Это не обычная неделя. У всех разные чувства, но идет обратный отсчет до очень-очень важного матча. Это захватывающе! Это очень сложная неделя как физически, так и морально.

Но сегодня мы немного расслабились, хорошо провели время в отеле. Давайте оставаться теми, кто мы есть. Мы — сильная команда и искренне верим в то, что пытаемся делать», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.