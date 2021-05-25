Алексей Миранчук: Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов

Российский полузащитник «Аталанты»поделился эмоциями от своего первого сезона в чемпионате Италии.

Футболист в сентябре 2020 года перешел в «Аталанту» из столичного «Локомотива».

«Можно долго и красноречиво говорить. Все отлично, все нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли только о сборной», — приводит слова россиянина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице итальянской Серии А с 78 очками. Миранчук забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 25 матчах.