Стукалов: Задача «Уфы» в новом сезоне будет зависеть от летней трансферной кампании

Главный тренер «Уфы»рассказал о взаимодействии с гендиректороми об усилении в межсезонье.

«Каждый день Шамиль Камилович посещает офис и наши тренировки. Если мне или ему потребуется помощь, мы в любой момент можем встретиться и обговорим нужные темы.

Задача в новом сезоне будет зависеть от летней трансферной кампании. Мы прекрасно понимаем, что у "Уфы" небольшой бюджет. Потребуются точечные усиления. Команда изменится на 30-40 процентов.

Мы хотим видеть команду, которая будет играть в комбинационный и интенсивный футбол. Важно, чтобы не боролись за выживание. Безусловно, я хочу видеть больше болельщиков на трибунах.

Ребята приняли эту идеологию. Будем работать над этим. Главное, что я осознал — здесь есть коллектив, команда ждет изменений», — сказал Стукалов Sport24.