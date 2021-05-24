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    Стукалов: Задача «Уфы» в новом сезоне будет зависеть от летней трансферной кампании

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    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о взаимодействии с гендиректором Шамилем Газизовым и об усилении в межсезонье.

    Алексей Стукалов
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    Алексей Стукалов

    «Каждый день Шамиль Камилович посещает офис и наши тренировки. Если мне или ему потребуется помощь, мы в любой момент можем встретиться и обговорим нужные темы.

    Задача в новом сезоне будет зависеть от летней трансферной кампании. Мы прекрасно понимаем, что у "Уфы" небольшой бюджет. Потребуются точечные усиления. Команда изменится на 30-40 процентов.

    Мы хотим видеть команду, которая будет играть в комбинационный и интенсивный футбол. Важно, чтобы не боролись за выживание. Безусловно, я хочу видеть больше болельщиков на трибунах.

    Ребята приняли эту идеологию. Будем работать над этим. Главное, что я осознал — здесь есть коллектив, команда ждет изменений», — сказал Стукалов Sport24.

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