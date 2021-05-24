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    СМИ: Азар хочет уйти из «Реала»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар хочет покинуть команду в это межсезонье.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Более того, как утверждает El Chiringuito TV, бельгийский футболист хочет вернуться в «Челси», откуда он и перешел в «Королевский клуб» два года назад.

    Отмечается, что Азар переживает, что возможный переход в «Реал» форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе будет означать, что на него больше не рассчитывают как на главную звезду команды.

  • Агент: У Мбаппе есть соглашение с «Реалом»
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    • Ранее сообщалось, что «Реал» выставил Азара на трансфер. В мадридском клубе недовольны уровнем игры 30-летнего игрока, а его поведение после вылета от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов переполнило чашу терпения руководства.

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