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    Пиняев попрощался с «Чертаново»

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    Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев попрощался со своим нынешним клубом.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», — написал Пиняев в своем Instagram.

    Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.

    В сезоне-2020/21 он провел 30 матчей в ФНЛ, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Ранее появилась информация, что 16-летний Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Химках».

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