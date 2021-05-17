Пиняев попрощался с «Чертаново»

Нападающийпопрощался со своим нынешним клубом.

«Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», — написал Пиняев в своем Instagram.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.

В сезоне-2020/21 он провел 30 матчей в ФНЛ, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что 16-летний Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Химках».