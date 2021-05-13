«Динамо» К — «Заря»: счет матча 1:0 д.в., обзор гола

Киевскоеодержало победу над луганской(1:0 д.в.) в финале Кубка Украины.

Основное время матча, прошедшего в Тернополе, завершилось без голов.

Победу столичной команде на 98-й минуте принес гол полузащитника Виктора Цыганкова.

Футбол. Украина. Кубок Динамо К — Заря 1:0 Гол: 1:0 Виктор Цыганков (98') Динамо К: Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Александр Караваев, 11'), Жерсон Родригес (Карлос Де Пена, 118'), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Викторович Гармаш, 114'), Артём Беседин, Денис Бойко, Томаш Кендзёра Заря: Leovigildo, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский (Ловро Цвек, 117'), Vitaliy Vernydub, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Александр Гладкий, 82'), Никола Васильев, Артём Громов (Shahab Zahedi, 90'), Егор Назарина (Allahyar Sayyadmanesh, 63'), Денис Фаворов, Владлен Юрченко Предупреждения: Vitaliy Vernydub (14'), Николай Шапаренко (35'), Владлен Юрченко (52'), Томаш Кендзёра (67'), Владислав Кочергин (75'), Сергей Сидорчук (90'), Allahyar Sayyadmanesh (90'), Leovigildo (90'), Дмитрий Иванисеня (111')

Динамовцы завоевали Кубок Украины в 13-й раз. По количеству этих титулов киевляне сравнялись со своим главным конкурентом, донецким «Шахтером».