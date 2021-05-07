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    Головин может пропустить матч с «Реймсом»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить матч 36-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Об этом рассказал главный тренер «монегасков» Нико Ковач.

    «Мы соблюдаем особый протокол, чтобы вернуть Головина. Мы не рискуем. Футбол важен, но важно здоровье игроков. Нужно получить отрицательный результат теста, пройти медицинские анализы, чтобы возобновить выступления.

    Если у нас будет зеленый свет от медперсонала, он будет с нами, в противном случае мы примем все обычные меры предосторожности, и он присоединится к нам на следующих матчах», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

    Ранее Головин сдал положительный тест на коронавирус. В нынешнем сезоне россиянин провел за «Монако» 21 официальный матч, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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