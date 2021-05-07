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    «Ахмат» одержал победу над «Тамбовом»

    «Ахмат» — «Тамбов»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ахмат» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Тамбов» — 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Грозненцы открыли счет на 15-й минуте, когда Артем Тимофеев выполнил разрезающую передачу в штрафную, а Евгений Харин низом направил мяч в дальний угол.

    Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Харин с фланга сделал передачу вдоль линии штрафной, а Артем Полярус мяч обработал и пробил точно в угол ворот.

    «Волки» сократили отставание на 63-й минуте. Артем Архипов воспользовался неудачной скидкой соперника, подхватил мяч, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.

    Окончательный результат на 80-й минуте установил Владимир Ильин, который получил пас в штрафной, ловко разобрался с двумя защитниками, уложил вратаря и послал мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Тамбов 3:1
    Голы: 1:0 Евгений Харин (15'), 2:0 Артём Полярус (18'), 2:1 Artem Arhipov (63'), 3:1 Владимир Ильин (80') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Исмаэл Силва Лима (Марат Быстров, 70'), Артём Полярус (Лечи Садулаев, 46'), Евгений Харин, Артём Тимофеев, Габриэль Янку (Ladislav Almasi, 46'), Владимир Ильин Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Dmitri German, Denis Kaykov, Farkhod Vasiev, Илья Мартынов (Zurab Gigashvili, 83'), Кэтэлин Карп (Антон Терехов, 78'), Юрий Бавин, Владимир Кабахидзе (Said-Ali Akhmaev, 56'), Азер Алиев (Kirill Klimov, 78'), Artem Arhipov (Роман Минаев, 83') Предупреждения: Владимир Кабахидзе (4'), Исмаэл Силва Лима (44'), Лечи Садулаев (67'), Islam Alsultanov (72'), Владимир Ильин (78'), Alexander Denisov (87')

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (39 очков), а «Тамбов» — 16-е (13 очков).

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