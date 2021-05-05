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    Сенников: Для России будет лучше, если в ЛЧ попадет «Локомотив»

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    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы «железнодорожников» занять второе место в текущем чемпионате России.

    Дмитрий Сенников
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    Дмитрий Сенников

    После 28-ми туров «Локомотив» занимает третье, отставая от «Спартака» на одно очко.
    «После победы "Спартака" над "Арсеналом" преимущество у красно-белых. Они на одно очко впереди, и все в их руках. "Локо" сейчас может рассчитывать только на осечку "Спартака". У них непростые матчи: "Химки" и "Ахмат" у "Спартака", "Динамо" и "Урал" — у "Локо".

    Мы посмотрели, как "Спартак" играл в Туле, я бы сказал, что им было непросто. Не могу сказать, что красно-белые сейчас находятся в идеальной форме. Прежде всего, в обороне делают много ошибок. "Локомотив" проиграл "Зениту", но целостность игры есть и она осталось. Думаю, крупное поражение в Петербурге не должно сильно на них повлиять, а вот отсутствие лидеров — да. Крыховяк пропускает, Чорлука получил травму. Конечно, перед игрой с "Динамо" это огорчает.

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    • Бело-голубые — непредсказуемая команда с молодыми ребятами, которые бегут и очень активны. Неизвестно, как они могут сыграть. Плюс, финал кубка. Но мне кажется, он никак не повлияет. Красно-зеленые по игре должны выигрывать у всех. У "Крыльев Советов" — тоже. И "Спартаку" будет непросто. Впереди выезд в Грозный, а для Андрея Талалаева матчи против "Спартака" всегда принципиальные. У всех непростая ситуация. Кому хватит сил, мастерства и концентрации, тот и займет второе место.

    "Локомотив" стабильней и выглядит интересней. Хочется, чтобы молодое поколение, которое сейчас есть у Николича, заиграло в Европе и показало себя. "Спартак" — хорошая команда, но не такая стабильная.

    На мой взгляд, да. Они несколько лет подряд играли там. Набрались опыта. С каждым разом все лучше. Вопрос в том, останутся ли они в прежнем составе. Перестановки происходят. И "Локо" может усилиться, и "Спартак", если займет второе место, будет усиляться под выход из группы.

    В тренерском плане стабильнее "Локомотив". Николич останется, подход понятен, вектор задан. А в "Спартак" непонятно какой тренер придет и какую команду построит. "Локомотив" более прогнозируем», — приводит слова Сенникова «Комсомольская правда».

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