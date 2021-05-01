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    «Милан» обыграл «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А

    «Милан» — «Беневенто»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Беневенто Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 34-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Беневенто» со счетом 2:0.

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    Фрагмент матча

    Уже на 6-й минуте матча Хакан Чалханоглу открыл счет, а Тео Эрнандес на 60-й минуте удвоил преимущество «россонери».

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Беневенто 2:0
    Голы: 1:0 Хакан Чалханоглу (6'), 2:0 Тео Эрнандес (60') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Диогу Далот, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес (Давиде Калабрия, 76'), Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 46'), Хакан Чалханоглу (Браим Диас, 86'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 75'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 75'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Беневенто: Лоренцо Монтипо, Лука Кальдирола, Камил Глик, Фабио Депаоли, Federico Barba, Николас Виола, Брайан Дабо (Андрес Тельо, 86'), Риккардо Импрота (Джанлука Капрари, 76'), Артур Ионицэ, Яго Фальке (Роберто Инсинье, 54'), Джанлука Лападула (Адольфо Гайч, 76') Предупреждения: Исмаэль Беннасер (38'), Самуэль Кастильехо (90')

    Команда Стефано Пиоли поднялась на 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Беневенто» располагается на 18-й строчке, имея в активе 31 очко.

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