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    Тарасов: Тренинируюсь по 4-5 часов в день — хочу снова оказаться на поле

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что готовится к возобновлению профессиональной карьеры.

    Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов

    «Вы не представляете, как я соскучился по футболу! За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас. Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из "Локомотива", "Рубина" и других клубов, у меня внутри все переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле. Снова почувствовать дух победы!

    Последние дни из прессы и в личку в Инстаграм, на меня льется много хейта. Мол, пора завязывать с футболом. Что я засиделся, потерял форму и стал блогером. Будь это правдой, я бы не тренировался по 4-5 часов в день. Сейчас я выхожу на пик формы. И жду момента, чтобы выйти на поле и не словом, а делом доказать это! Я хочу побеждать!

    И больше всего мне придает сил ваша поддержка! Те люди, кто за годы общения стали мне родными. Я вижу ваши комментарии и читаю сообщения в личку. Спасибо Вам за то, что вы со мной!», — написал Тарасов в своем инстаграме.

    Последним клубом Тарасова был казанский «Рубин», за который он выступал до декабря 2020 года. С тех пор 34-летний футболист находится без команды.

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