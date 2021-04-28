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    Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ

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    Стали известны арбитры и инспекторы, которые будут работать на матчах 28-го тура российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба РФС.

    Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ
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    Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ

    1 мая

    «Ротор» — «Ахмат»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Иванов.

    «Рубин» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

    ЦСКА — «Уфа»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

    «Краснодар» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гвардис.

    2 мая

    «Химки» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

    «Ростов» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Левников.

    «Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

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