УЕФА назвал лучшего футболиста первого полуфинала ЛЧ

Полузащитникпризнан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против(1:1).

Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу на позиции центрального полузащитника. После матча француз получил специальную награду.

В игре с «Реалом» Канте совершил 6 успешных обводок из 8, сделал 1 перехват, а 88% его передач оказались точными.

🇫🇷 Spectacular in attack and defence! N'Golo Kanté takes the plaudits after a brilliant display in Madrid for Chelsea 🥇

👉 You can vote for @nglkante to win the Player of the Week prize tomorrow when the poll opens...