Диаш: Матчи с ПСЖ — это будет словно еще один финал

Португальский защитник «Манчестер Сити»рассказал, чего ждет от полуфинальных матчей Лиги чемпионов с

Матч между ПСЖ и «Ман Сити» состоится 28 апреля на арене «Парк де Пренс» в Париже. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

«Было пять или шесть розыгрышей, когда мы не могли пробиться дальше 1/4 финала. Так что, естественно, мы все очень рады выходу в полуфинал.

Это означает, что мы стали немного ближе к своей цели, хотя понимаем, что впереди еще много работы.

Все, кто любит футбол, следит за "ПСЖ", так что мы ясно себе представляем, как играет эта команда.

Точно так же, как они, уверен, знают сильные стороны нашей команды. Это будет словно еще один финал.

Попробуем сделать что-то, что кажется обычным, хотя на самом деле таким не является.

Мы с самого начала играем так, будто это финалы: думаем только о следующей игре и относимся к ней предельно серьезно.

Только так наша команда может добиться успеха», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.