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    Артета прокомментировал поражение от «Эвертона»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Эвертона» в 33-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что его команда сыграла лучше.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы были лучшей командой на поле, контролировали игру и имели несколько шансов. У нас отняли чистый пенальти, а затем мы забили автогол. Одиннадцатиметровый в нашу пользу был стопроцентным. Не знаю, кто принял решение о его отмене, мне хотелось бы дождаться объяснений. Это второй такой случай за две недели.

    Ошибки — часть футбола. Мы допустили автогол, который предопределил исход встречи. Мы не создали достаточно моментов против хорошо организованной команды. Нам не хватало преимущества в последней трети поля.

    Нам нужно преодолеть разочарование от сегодняшней игры и сконцентрировать нашу энергию. Полуфинал Лиги Европы станет решающим», — приводит слова Артеты BBC.

    «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (52) — на восьмом месте.

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