Артета прокомментировал поражение от «Эвертона»

Главный тренерпосле поражения отв 33-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что его команда сыграла лучше.

«Мы были лучшей командой на поле, контролировали игру и имели несколько шансов. У нас отняли чистый пенальти, а затем мы забили автогол. Одиннадцатиметровый в нашу пользу был стопроцентным. Не знаю, кто принял решение о его отмене, мне хотелось бы дождаться объяснений. Это второй такой случай за две недели.

Ошибки — часть футбола. Мы допустили автогол, который предопределил исход встречи. Мы не создали достаточно моментов против хорошо организованной команды. Нам не хватало преимущества в последней трети поля.

Нам нужно преодолеть разочарование от сегодняшней игры и сконцентрировать нашу энергию. Полуфинал Лиги Европы станет решающим», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (52) — на восьмом месте.