Глава УЕФА: Перес — президент Суперлиги, которой не существовало

Президент УЕФАраскритиковал главу «Реала»

«Реал» вместе с 11 другими европейскими топ-клубами 18 апреля объявил о создании Суперлиги, но уже спустя 2 суток большая часть клубов-основателей покинула проект под напором критики общественности.

Перес настаивает, что топ-клубам на фоне финансового кризиса нужны более глобальные перемены, чем те, что предлагает УЕФА.

«Я хочу еще кое-что сказать по поводу слов Переса — да, клубы несут потери, но еще и потому, что ими плохо управляют.

Если вы переплачиваете игрокам, неподходящим игрокам, и потому не добиваетесь результата, это означает потери для вас.

Например, "Бавария" не понесла потерь и выиграла Лигу чемпионов. Нельзя просто винить пандемию Covid-19, как делают многие.

Перес — президент Суперлиги, которой не существовало. На данный момент он президент ничего. Перес хотел бы, чтобы президент [УЕФА] его слушал и делал то, что он ему говорит.

Но я пытаюсь работать в интересах европейского и мирового футбола. Я действительно в ужасе от того, что для невероятно богатых прибыль означает гораздо больше, чем ценности.

Вы можете лгать; вы можете приглашать игроков и тренеров в новый турнир, хотя при этом они о нем ничего не знают.

На мой взгляд, Суперлиги никогда не существовало. Это была попытка создать фантомную лигу богатых, которая не следовала бы никакой системе, не учитывала бы пирамидальную структуру футбола в Европе, ее культуру, традиции или историю», — цитирует Чеферина Sport24 со ссылкой на Pop TV.